Seit Jahren wünscht man es sich und dann wird es plötzlich wahr: Man ergattert das letzte Konzert-Ticket seiner Lieblingsband am Tag vor der Veranstaltung. Ein Problem gibt es jedoch: Die Arbeit. Das Konzert schneidet sich nämlich unglücklicherweise mit der Dienstzeit.

Urlaub beantragen, würde sich nicht mehr ausgehen. Der einzige Ausweg? Krankmelden. Laut einer Studie von viagogo in Kooperation mit YouGov würden rund 19 Prozent der befragten jungen Leute (Generation Z) diese Lösung tatsächlich in Erwägung ziehen. Ein einmaliges Konzert sei sogar ein Hauptgrund dafür, dass sie die Arbeit in letzter Minute schwänzen würden. Zum Vergleich: Nur acht Prozent der Millennials stimmen dem zu.