Karriere an der Uni: Wo sind die festen Stellen?

„In der Wissenschaft läuft es ja so, dass man eine Frage stellt, aber die Antwort darauf nicht vollständig ist, sondern wieder zu einer neuen Frage führt und das hat mich schon immer fasziniert“, erzählt Christian Zafiu, Universitätsassistent am Institut für Abfallwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien (Boku) und promovierter Chemiker.

Sich konstant mit Wissenslücken zu beschäftigen, sei das Wesen des Wissenschaftlers, findet Zafiu. Und so war er auch bereit, sich möglichen Vertragslücken in seiner Karriere zu stellen. Vor der Geburt seiner Tochter im Oktober 2015 war Zafiu damit beschäftigt, sich von Projekt zu Projekt zu hangeln, nicht 100-prozentig zu wissen, ob er einen neuen Vertrag bekommt und seine Stelle weiterhin finanziert bleibt.

Forschungen, Fachkonferenzen, Vorträge

Für seinen Traum, in der Wissenschaft Fuß zu fassen und vielleicht einmal Professor zu werden, beteiligte er sich an zahlreichen Forschungen, besuchte Fachkonferenzen, hielt Vorträge, netzwerkte. Seine unregelmäßige Laufbahn mit der Karriere seiner Frau zu koordinieren – sie hatte eine leitende Position im Marketing – war nicht immer einfach.

Er bewarb sich auch für Projekte im Ausland, war ein halbes Jahr in Japan und zog später aufgrund eines Angebots des Forschungszentrums Jülich nach Deutschland, wo er sich mit Alzheimerforschung beschäftigte. Seine Frau gab ihren Job auf und zog mit ihrer gemeinsamen Tochter zu ihm. „Ich habe ihr viel zu verdanken.“

11 Verträge in sieben Jahren

In Summe hatte er elf Vollzeit-Verträge, bei manchen Verträgen lag seine Verwendung oft zwischen zwei und drei Projekten gleichzeitig. Seine Ausdauer machte sich am Ende bezahlt. Nach sieben Jahren in der Projektschleife bekam er im November 2018 eine Vollzeitstelle als Universitätsassistent an der Boku.

Nun hält er drei Vorlesungen, forscht und wirkt im Jahr an bis zu sieben Publikationen mit. Die Stelle ist befristet – allerdings auf sechs Jahre. Zeit genug, um Punkte für seine Habilitation zu sammeln.

„Ich hatte Glück, ich war nie befristet angestellt“

Bernadette Kamleitner (40) wurde mit 33 Professorin und ist Leiterin des Marketing-Instituts der WU