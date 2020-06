Kantinenparty mit gutem Zweck

John Mwene sagt lachend: „Nenn mich ruhig John Wayne“, nimmt die zwei Teller mit indischem Gemüsecurry und balanciert den dritten mit den Fleischknödeln auf dem rechten Unterarm. In „Magdas Kantine“ serviert er täglich Mittagsmenüs (um 7,50 und 8,50 Euro) und Kaffee. Mwene kam 1987 aus Mombasa nach Österreich. Nach zehn Jahren Hotellerie und zwei Lokal-Gründungen landete er in der Langzeitarbeitslosigkeit.

Jetzt arbeitet er gemeinsam mit anderen ehemals Langzeitarbeitslosen, Flüchtlingen und Mitarbeitern in „Magdas Kantine“ in der ehemaligen Ankerbrotfabrik in Wien-Favoriten. „Die Idee finde ich super“, sagt er. „Sie bringt den Leuten neue Perspektiven.“

Über der Kantine und nebenan haben sich im Fabriksgebäude aus rotem Backstein Künstler in Ateliers und Sozialprojekte eingemietet. Umgeben von den Gemeindebauten des Kretaviertels ist Magdas Kantine nahezu konkurrenzlos. Innen wirkt es modern, schräge Kunst an den Wänden, runde Glaslampen hängen von der hohen Decke. Es ist 14 Uhr, die Kantine ist immer noch gut besucht. Die Klientel: Damen und Herren zwischen 35 und 55, Mitarbeiter aus den umliegenden Firmen.