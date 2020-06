John Friedmann an der TU

John Friedmann ist eine Koryphäe in den Bereichen Planungs- und Entwicklungstheorie. Bekannt wurde er als er 1986 mit Goetz Wolff die sieben Thesen umfassende Weltstadthypothese veröffentlichte – ein wesentlicher Beitrag zur Definition moderner Weltstädte. Für einen Vortrag wurde Friedmann von der TU, dem Department für Raumentwicklung, Infrastruktur- und Umweltplanung, nach Wien geholt. Ein Vortrag war dem 1926 in Wien geborenen Wissenschaftler jedoch zu wenig. Er wollte ein Seminar mit PhD-Studenten. Schlussendlich wurden es drei Tage.

John Friedmann hat ein bewegtes Leben und eine internationale Karriere hinter sich. Nicht immer ganz freiwillig: Im Zuge der zunehmenden Judenverfolgung in den 1930er-Jahren, emigrierte er mit seinen Eltern in die USA, 1944 erhielt er die Staatsbürgerschaft. 1955 promovierte er an der Uni von Chicago, in den Fächern Raumplanung, Wirtschaft und Geografie. In seiner Zeit als Forscher und Professor arbeitete er an verschiedenen Hochschulen, etwa dem MIT und der UCLA in Kalifornien und an verschiedenen Orten, etwa in Korea, Brasilien oder Venezuela. John Friedmann ist ein erfrischender alter Mann.