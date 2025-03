Aus Rezeptionisten werden Masters of Welcome: Wie neue Titel alte Jobs modern machen

Die Zeiten der Rezeptionisten, Personal- und Bürochefs sind vorbei. Stattdessen zieren Masters of Welcome, Heads of People & Culture und Office Manager die Visitenkarten. In der neuen Arbeitswelt kommen immer mehr Jobbezeichnungen, die klassische Berufe aufpolieren sollen.

Was solche Jobtitel bewirken, warum es sie braucht und welchen Wert sie in der Arbeitswelt haben, fragt der KURIER zwei Expertinnen.