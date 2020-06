Entwirrungsversuch: Job-Kürzel und ihre Bedeutung

Wissen Sie, was ein Vision Clearance Engineer tut? Oder ein Treasurer? Und worin genau besteht die Aufgabe eines Technical Horticultural Maintenance Officers? Einen Dispatch Services Facilitator aber kennt fast jeder, oder?

Dispatch Services Facilitator alias Postler

Ersterer ist nicht der strategische Visionär eines Unternehmens, sondern eine – ebenso wichtige – Fensterreinigungskraft sprich Fensterputzer, ein Treasurer hat nichts mit der internen Schatzsuche zu tun, sondern sorgt in der Firma dafür, dass immer genug Geld da ist, optimiert und bewahrt also die Finanzmittel, und ein Technical Horticultural Maintenance Officer ist schlicht der Gärtner. Den Dispatch Services Facilitator kennt tatsächlich jeder, wenn auch eher im ursprünglich einfachen Wirtschaftsdeutsch alias Postler.

Businesskürzel

Sich in der neuen Welt der vielfältig skurrilen Businesskürzel zurecht zu finden, in der selbst der Praktikant als Specialist, Hero oder Associate bezeichnet wird und sich ein Non Profit Manager als Ehrenamtler entpuppt, fällt in der Tat schwer.