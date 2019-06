Jobhopping: „Wenn es nicht passt, dann gehe ich“

Ich habe als Sozialarbeiterin in der Suchtprävention gearbeitet, danach war ich Journalistin, vergangenes Jahr bin ich in die Politik gewechselt“, fasst Frederika Ferková ihre Berufsjahre zusammen. „Die meisten suchen einfach etwas Sicheres und trauen sich nicht zu wechseln. Ich kann mir schwer vorstellen, irgendwo länger als fünf Jahre zu sein. Was ich oft bei Menschen sehe, die ewig beim selben Arbeitgeber hocken, ist Frust.“

Ab 2021 wolle sie wieder woanders hin – in die Wirtschaft oder in die Forschung, so die 27-Jährige. Oder aber sie mache sich selbstständig als Kommunikations- beraterin. Für Frederika Ferková bedeuten ihre Jobwechsel berufliche Weiterentwicklung und eine Erweiterung ihrer Expertise.

Keine Kündigung ohne Jobaussicht

„Ich habe auch immer in Jobs gearbeitet, die im weitesten Sinne mit Kommunikation zu tun hatten, daher kann ich meinen Wechsel auch vor neuen Arbeitgebern gut argumentieren.“ Kündigen ohne einen Job vorher in Aussicht zu haben, würde Frederika Ferková aber nicht, so viel Sicherheit braucht sie schon – auch wenn es nicht immer geklappt hat.

„Zwischen dem Journalismus und der Politik war ich zwei Monate arbeitslos, da habe ich mich zum Glück rausgerettet.“ Bisher hätten sich die abwechselnden Arbeitserfahrungen gut auf ihr Gehalt ausgewirkt: „Meiner Meinung kann man nur durch einen Wechsel größere Gehaltssprünge machen.“

Almud Auner, 34: „Ich hab mir nichts mehr gefallen lassen“