Einsam im neuen Job? Wie man ins Team findet

Klare Kommunikation

Von der Mitarbeiterseite ist es wichtig, proaktiv Interesse zu zeigen, so Schlosser. Bedeutet: Auf keinen Fall Dienst nach Vorschrift und stattdessen gerade am Anfang eher die Extrameile gehen. „Ein neuer Mitarbeiter geht in der Regel schon motiviert in den ersten Arbeitstag, deswegen hat er sich ja für den Job beworben“, sagt Schlosser. Aufgabe der Führungskraft sei es, ein Umfeld zu schaffen, in dem diese Motivation auch erhalten bleibt. „Es ist aber nicht ihre Verantwortung neue Kollegen von null zu motivieren“, so die Expertin.

Wie man diese Motivation am besten aufrecht hält? Mit offener und ehrlicher Kommunikation, „insbesondere, was die Arbeitslast angeht“. Dafür müsse man jedoch eine gute Kommunikationsbasis bieten, damit sich der neue Kollege traut, zwei, wenn nicht sogar drei oder vier Mal nachzufragen, ohne sich schlecht zu fühlen. „Immerhin hat ein Vorgesetzter nichts davon, wenn man unmotiviert und ineffizient arbeitet“, stellt Schlosser fest. Und es liege in der Verantwortung eines Chefs, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt.

Hinzu komme das Setzen realistischer Erwartungen, damit man den Mitarbeiter nicht gleich mit zu viel Input überfordert: „Es braucht meist etwa ein halbes Jahr, bis man die Prozesse und die Unternehmenskultur wirklich versteht.“ Ist all das geklärt, falle auch das Einsteigen ins Team leichter, denn „offene Kommunikation und menschliches Interesse gibt Energie“, sagt die Personalverantwortliche.