Investments: Wenig Geld in Frauenhand

„Es ist nach wie vor so, dass der Mann generell ein höheres Einkommen hat und deshalb die Frau zu Hause bleibt“, sagt Claudia Figl, Partnerin bei der Bank Gutmann im Bereich Private Clients und im Vorstand des Verbands Financial Planners. 96,2 Prozent der Personen, die in Elternkarenz sind, sind Frauen – nur 3,8 Prozent Männer.

Allein durch diese Karenzzeiten und anschließende Teilzeitmodelle – fast die Hälfte der Frauen in Österreich arbeitet weniger als 38 Stunden – verdienen Frauen schon mal weniger als Männer. Den Gender Pay Gap, der sich auch ab dem 30 Lebensjahr aufbaut, noch nicht mitberücksichtigt. Statistisch gesehen kommt eine Frau in Österreich so auf 1.625 Euro netto im Monat, der Mann auf 2.300 netto. Sie organisiert das Familienleben, steckt beruflich zurück. Er macht Karriere und sammelt Beitragsjahre. Kein Klischee, sondern das echte Leben in Österreich.