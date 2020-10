Interview: „Querdenker werden oft ausgelacht“

„Geh und folg’ deiner Sehnsucht. Deine Seele ist deswegen hier“ steht hinter Henriette Frädrich in Großbuchstaben auf der Leinwand geschrieben. Die Speakerin und Autorin war beim JW-Summit 2020 geladen, dem Unternehmerfestival der Jungen Wirtschaft. Der KURIER hat mit ihr über eines ihrer Lieblingsthemen gesprochen: das Querdenken.

KURIER: Ich habe heute keine Lust in die Arbeit zu gehen und bleibe daher im Bett liegen, um meiner Seele Gutes zu tun. Bin ich jetzt ein Querdenker oder ein Rebell?

Henriette Frädrich: Weder noch. Sie sind ein Faulpelz. Aber das darf auch sein und gehört zum Leben dazu.

Was ist für Sie ein Querdenker?

Das ist jemand, der andere Wege geht und dabei Lösungen findet. Der fragt, ob wir das nicht anders machen können als üblich.

Erinnert an Elon Musk und Co.

Es gibt überall Querdenker, nicht nur an der Spitze des Erfolges. Das kann auch die Mama sein, die zu sich selbst sagt: Ich erziehe mein Kind anders als alle anderen und stehe dazu.

Was ist so falsch am normalen Denken?

In der Schule lernen wir analog zu denken. Nach A folgt B. Querdenken ist um die Ecke denken, ein ständiges Hinterfragen, Lösungen finden, die mir entsprechen und dann umsetzen. Kinder beispielsweise sind sehr frei im Denken und denken quer. Nur wir machen den Deckel drauf und befolgen die Regeln.

Die Regeln brechen. Tun, was man möchte, anders sein. Klingt doch mehr nach Rebellion als nach Innovation.

Wenn jemand aus Prinzip etwas anders macht, ist er ein Querulant und Regeln brechen hat per se nichts mit Anstandsverlust zu tun. Das Querdenken darf nie so sein, dass man andere Menschen verletzt. Außerdem sollte die Absicht dahinter immer eine gute sein. Darum hinterfragt ein wahrer Querdenker immer auch seine Absichten.