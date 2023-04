Informatik Austria: "Auch Cyber-Hacker freuen sich auf Ostern"

Cyberkriminelle greifen laut Universitätsprofessor Rene Mayrhofer gerne an Feiertagen, Ostern und Weihnachten an. Der Angriffszeitpunkt sei ausschlaggebend: „Gute Hacker suchen sich einen Zeitpunkt aus, wenn die Firma nicht auf Hochbetrieb ist, zum Beispiel während des Betriebsurlaubs, oder während der Feiertage“, sagt Mayrhofer. Deswegen sollte man besonders in diesen Zeiträumen wachsam sein.

Wie kann man sich schützen?

Nach einem Hackerangriff auf die Universität Graz hat die Plattform „Informatik Austria“ (eine Kooperation zwischen den Informatikinstituten der österreichischen Universitäten) einen Leitfaden erstellt, der erklärt wie man sich vor solchen Hackerangriffen schützen kann: von der Passworthygiene, über Back-Ups bis hin zu Mitarbeiterschulungen.

Mit einem Fingerabdruck ins System

Ein wichtiger Schritt sei das Umsatteln auf eine sogenannte „Multi-Faktoren-Authentifizierung“. Was kompliziert klingt, ist eigentlich ganz einfach: „Neben seinem Passwort verwendet man bei der Anmeldung einen zusätzlichen Faktor, um zu beweisen, dass man tatsächlich der Kontobesitzer ist“, sagt Rene Mayrhofer (Leiter des LIT Secure & Correct Systems Lab an der Johannes-Kepler-Universität Linz).Es könnte zum Beispiel Wissen abgefragt werden, das nur der Nutzer beantworten kann. Oder via Handy (bzw. mittels Fingerabdrucks) Zugangsbestätigungen versendet werden.