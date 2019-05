In der Warteschleife: Warum Bewerbungen so lang dauern

KURIER: Wie viele Bewerbungen haben Sie in letzter Zeit geschrieben?

Daniel Gleitsmann: Ich bin seit Ende Januar auf Jobsuche und habe bisher zehn Bewerbungen geschrieben. Bei zwei Bewerbungen wurde ich eingeladen. Eine Jobzusage habe ich dann nicht angenommen, bei der zweiten bin ich in der Endphase. Jetzt habe ich meine Suche weiter intensiviert.

Wie groß ist die Konkurrenz in Ihrer Branche?

Ich habe Unternehmensführung studiert, in dem Bereich herrscht eine große Konkurrenz. Es gibt viele junge, gut ausgebildete Absolventen am Arbeitsmarkt, es geht kompetitiv zu. Auch ich habe eine gute Ausbildung mit einem Master an der FH und an der Burgundy School of Business in Dijon, Frankreich. Ich glaube, es ist wichtig, sich durch Zusatzqualifikationen von der Masse abzuheben.

Wie schnell haben Sie eine Antwort erhalten – wie ist der Rücklauf?

Ich habe mich nur bei größeren Konzernen und Unternehmensberatungen beworben und die Antwort kam spätestens nach zwei Wochen. Ich bin also positiv gestimmt und ich hoffe, es bleibt dabei. Eine gute Grundstimmung ist wichtig.

Wie viel Zeit investieren Sie in Bewerbungen?

Das ist bei mir schon sehr intensiv, ich schreibe manchmal einen halben Tag an einer Bewerbung. Ich gebe mir Mühe, dass mein Lebenslauf aussagekräftig ist, denn der erste Eindruck zählt. Motivationsschreiben verfasse ich immer individuell. Vor Gesprächen frage ich im Umfeld des Arbeitgebers nach, wie die Stimmung im Unternehmen oder in der Branche ist.

Wie lange waren Sie in diverse Bewerbungsprozesse eingebunden?

Das Längste, was ich bislang mitgemacht habe, war ein Assessment-Center eines großen Konzerns. Vom Erstkontakt bis zur letzten Runde hat es zweieinhalb Monate gedauert. Nach einer mehrstufigen Vorauswahl kam ich weiter in ein eintägiges Assessment-Center. Im ersten Teil habe ich tiefer gehende Gespräche mit Mitarbeitern und Vorgesetzten geführt, im zweiten Teil eine Präsentation gehalten und an einer Gruppenübung teilgenommen. Es ist schon ein langes Verfahren, aber es spornt auch an, wenn die Gegenkandidaten immer weniger werden.

Bewerben Sie sich ausschließlich dort, wo Sie dem Jobprofil entsprechen würden oder streuen Sie breiter?

Nein. Alle meine Bewerbungen haben Bezug auf Ausschreibungen genommen und entsprachen den Anforderungen.

Informieren Sie sich bei Unternehmen aktiv, wie es um Ihren Bewerbungsstatus steht, wenn Sie nichts mehr hören?

Ich habe gehört, das sollte man erst nach zwei Wochen machen und so habe ich das auch gehalten. Es könnte ja auch sein, dass die Zusendung nicht geklappt hat. Wenn ich bereits zu einem Gespräch eingeladen wurde, rufe ich einen Tag später an, weil mich ein Feedback interessiert.

Wie sollte die Kommunikation mit Bewerbern Ihrer Meinung nach ausschauen?

Mir ist Ehrlichkeit wichtig und dass man sich an Vereinbarungen und Termine hält. Ich sehe mich als ein Vertreter der „Generation Y“. Ein Job ist eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung im jeweiligen Unternehmen. Ebenso will ich eine Arbeit, die mich mit Sinn erfüllt.

Was geht gar nicht, wann würden Sie abspringen?

Unzulässige Fragen sind ein No-Go. Man hat mich einmal nach meiner politischen Anschauung gefragt. Solche Fragen beantworte ich nicht.

****************************

„Die Durchlaufzeit bis zur Zusage liegt bei unter 60 Tagen“

Birgit Schmöller, Leiterin der ÖBB-Personalentwicklung & Recruiting, wird in den nächsten Jahren bis zu 10.000 freie Stellen besetzen