In den Startlöchern

Melanie Ruff ist das beste Beispiel dafür, was aus einer zündenden Idee in Kombination mit entsprechender Unterstützung werden kann. Vor einem Jahr hat sie gemeinsam mit Simone Melda im Rahmen des Jungunternehmertages das Unternehmen „Ruffboards“ gegründet, das Longboards aus alten Snowboards herstellt. Jedes Stück ist ein Unikat, die Kunden können ihre eigenen ausrangierten Boards umarbeiten lassen. Gefertigt werden die Sportgeräte von ehemaligen Sträflingen in Zusammenarbeit mit dem Verein „Neustart“. Beim diesjährigen Jungunternehmertag erzählte Ruff am Podium von ihren eigenen Anfängen und kündigt eine Ausweitung der Produktpalette an.