Immer in Gefahr

Thomas Erkinger

Logistik

Naqura

Erkinger

Islamisten

Erkinger

Acht Monate warab November 2011 als Kommandant imLibanon, um das österreichische Kontingent der UNIFIL zu leiten. Die Österreicher waren für die Versorgung aller UN-Soldaten und für diezuständig. Stationiert waren sie im UNIFIL-Headquarter inan der Grenze zu Israel, in einer ständigen Konfliktzone. „Wenn dort Krieg ausbricht, ist man mittendrin“, sagt. Die UN-Camps boten hohen Schutz per Überwachung, „außerhalb des Camps war man besonderer Gefahr ausgesetzt.“ In der Umgebung kam es immer wieder zu Bombenanschlägen von. Sprengsätze wurden am Straßenrand ferngezündet, wenn UN-Konvois vorbeifuhren. „Wir waren durch eine unsichtbare Gefahr bedroht“, sagt. Als ein französischer Konvoi am 9. Dezember 2011 in eine Straßenrandbombe fuhr, kam die Angst. Die österreichischen Konvois erhielten einen rot-weiß-roten Anstrich, die Soldaten tauschten ihre grünen Uniformen gegen welche mit Camouflage – wegen der Verwechslungsgefahr mit israelischen Soldaten.



Wann hatten Sie in Ihrem Job am meisten Angst?

Thomas Erkinger: Angst hat man als Kommandant um seine Leute, man weiß ja nie, was draußen passieren kann. Als der französische Konvoi in die Bombe fuhr, waren drei meiner Konvois in der Gefahrenzone. Einen Soldaten mussten wir heimschicken, weil er massive Angstzustände bekam. Angst zu verdrängen macht keinen Sinn, sie holt einen sowieso ein. Aber wir haben Psychologen vor Ort, besprachen jede Woche die Bedrohungslage.

Wie wird man als Friedenssoldat ausgewählt und vorbereitet?

Die Soldaten werden schon in der Ausbildung darauf gedrillt, Konflikt- und Krisensituationen zu bewältigen. Im Auswahlverfahren gibt es psychologische Tests, die Bewerber verbringen eine Nacht im dunklen Bunker mit Schlafentzug, so wird die Belastbarkeit getestet.

Warum haben Sie den Job gemacht?

Aus Lust am Abenteuer, man schnuppert internationale Luft. Ich leite zur Zeit das Jägerbataillon in Güssing, möchte aber irgendwann wieder ins Ausland.