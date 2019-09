Im Pastamara: Wie ein Weltreisender in Wien

Kleine Pizzen, frittierte Reisbällchen, Antipasti, Spaghetto alle Sarde: der sizilianische Sternekoch Ciccio Sultano hat die Speisekarte kreiert, Küchenchef Nicola setzt gekonnt um.

Das Pastamara im Ritz-Carlton in Wien, eines der schönen Hotels an der Ringstraße, bietet feinste italienische Speisen und eine ungezwungene Atmosphäre. Wobei: beim Flair gehen die Meinungen auseinander. Nur wer die Stimmung eines internationalen Hotels mag, ist hier richtig. Das Pastamara könnte nämlich genauso gut in New York oder Paris angesiedelt sein.