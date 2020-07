Im Osten was Neues

Startschuss Am 28. November ist es so weit: Der KURIER lädt zum Gründungsabend der hr-lounge in der "Region Ost" ins Haas Haus in der Wiener City. Der erste Clubabend findet im Jänner bei Opel Wien statt.

hr-lounge Die hr-lounge hat Josef Buttinger vor vier Jahren in Oberösterreich gegründet. Alle zwei Monate findet ein Clubabend in zwangloser Atmosphäre in einem Unternehmen statt. Das Netzwerk steht nur Personalchefs offen. Interessierte melden sich bei Josef Buttinger, office@hr-lounge.at.

INFO: www.hr-lounge.at