Im Auftrag der Unabhängigkeit

Die Mehrheit der zusätzlich zum Budget eingeworbenen Drittmittel an den Universitäten stammt von öffentlicher Hand, nur ein Teil aus der Privatwirtschaft – von Sponsoren und Kooperationspartnern.

Die staatliche Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft wickelt Förderprogramme für unternehmensnahe Forschung an Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen in Österreich ab. Darunter auch das aktuelle EU-Forschungsrahmenprogramm „Horizon 2020“. Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle und Vizekanzler Michael Spindelegger verwiesen am Mittwoch bei einem Pressegespräch auf eine Rückflussquote von 130 Prozent: Für jeden von Österreich investierten Euro fließen derzeit 1,30 Euro zurück nach Österreich. „ Österreich profitiert überproportional von den europäischen Förderinstrumenten“, so Spindelegger.

Mehr als 2000 österreichische Forscher an Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen nehmen bereits am EU-Rahmenprogramm teil, sie erhalten dabei bis zu 140 Millionen Euro jährlich. Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle will die Teilnahme fördern: Für KMU soll es einfachere Teilnahmebedingungen und deutlich mehr Fördermittel geben.