IKO Kitchen & Bar: Asiatisch essen im alten Rathaus

Man kann sicher nicht behaupten, dass es Wien an guter asiatischer Küche fehlt. Natürlich, das Spektrum ist weit und die Hauptstadt deckt sicher nicht alle Küchen beziehungsweise Regionen ab. An Vielfalt mangelt es trotzdem nicht, auch dank einiger junger Gastronomen, die in Wien das Feld besetzen. Zwei von Ihnen sind Yike Liu und Elisabeth Wu. Die beiden Schwestern kommen aus einer Grazer Gastrofamilie und haben vor einigen Jahren ein eigenes Lokal, die IKO Kitchen & Bar, im einstigen Café Altes Rathaus in der Wiener Innenstadt eröffnet.

Spezialisiert auf gesunde und schnelle asiatische Küche stehen auf der Speisekarte etwa California Tuna Roll mit selbstgemachten Thunfischaufstrich , Chili Salmon Roll mit Lachs und Kapern oder die Daikon Roll mit Wasabi und Thunfisch im Rettich- statt im Seetangmantel. Abends werden auch verschiedene Tapas aufgetischt.

Die selbstgemachten gebratenen Teigtaschen sowie die gegrillten Calamari sind besonders zu empfehlen und eignen sich auch zum Teilen – ein Genuss.

Essen & Trinken ***** 5/5

Die Auswahl an Speisen und Kreationen ist groß. Der Geschmack überzeugt.

Service ***** 5/5

Trotz vollem Lokal schnelles und freundliches Service.

Ambiente **** 4/5

Klein, aber fein. Der Schanigarten leidet etwas unter der daneben liegenden Straße.