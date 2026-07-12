Öffi-Sperren in Österreich: Darf man jetzt mehr Homeoffice fordern?

Diesen Sommer darf man wieder mit längeren Fahrzeiten und Umwegen rechnen. Ein wesentlicher Grund dafür sind zahlreiche Öffi-Baustellen und Streckensperren, die über die Sommermonate in ganz Österreich eingerichtet sind. Besonders herausfordernd ist die Situation in Wien mit Bauarbeiten bei der U4 und auf der S-Bahn-Stammstrecke sowie Bim-Haltestellen, die plötzlich woanders stationiert sind. Spätestens jetzt wünschen sich gestresste Öffi-Nutzer, die in der glühenden Sommerhitze ins Büro eilen müssen, das Homeoffice mehr denn je zurück. So würde man sich immerhin die verlängerte Anreise, Umwege, Verspätungen und Nerven ersparen. Ganz so einfach scheint diese Forderung aktuell jedoch nicht zu sein. Homeoffice wurde in den vergangenen Monaten – nach dem Vorbild des Silicon Valley – vielerorts zurückgefahren. Begründet wird es damit, dass man die Mitarbeiter wieder im Büro sehen wolle, um Kreativität, Teamgeist und Unternehmensbindung zu stärken. Trotzdem: Darf man in gewissen Situationen mehr Homeoffice einfordern?

Wer Gefragtes hat, der kann fordern Dass Homeoffice nach wie vor ein großes Thema ist, zeigte ein Pressegespräch am Dienstag. Beim ersten Wolkenrot HR-Panorama diskutierten Julie Gruber (CEO, Wolkenrot), Gabriela Loreth-Kurz (CFO, Österreichisches Rotes Kreuz), Reinhard Pachner (Leiter Personal, RAG Austria AG) und Martin Strohschneider (CFO, Insulation Technology Group) über aktuelle Entwicklungen am Arbeitsmarkt. Der Wunsch nach mehr Homeoffice wurde dabei mehrfach angesprochen, besonders im Kontext der „fordernden“ Generation Z. Laut HR-Expertin Julie Gruber kommt es bei solchen Forderungen stark auf die jeweilige Situation und auch auf die Person an: „Wenn man qualifiziert ist und etwas mitbringt, das gefragt ist, kann man fordern. Es ist eine Verhandlungssache“, meint sie. Nach dem Prinzip: Wer hat, der kann. Ähnlich erlebt es Martin Strohschneider von der Insulation Technology Group in seinem Unternehmen, wie er während des Pressegesprächs berichtet. „Homeoffice ist in der heutigen Zeit auf jeden Fall möglich“, sagt er. Allerdings teilt er auch die Meinung jener Konzerne, die ihre Mitarbeiter wieder zurück ins Büro rufen. Denn langfristig könne es sich negativ auf das Team auswirken, „wenn man keinen Aufenthaltsort oder Platz hat, an dem man regelmäßig zusammenkommt. Der Zusammenhalt leidet.“ Deswegen sei die Regelung in seinem Unternehmen klar: Man bleibt flexibel. Mitarbeiter können an zwei Tagen pro Woche im Homeoffice arbeiten. Gleichzeitig gibt es aber Kerntage, an denen alle im Büro sein müssen. Und was sagt das Arbeitsrecht zu Homeoffice-Sonderregelungen?