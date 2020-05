Hochzeit: Vom Profi betreut

Barbara Fröhler und Martin Söchstl haben gut lachen. Die Eckpunkte ihrer Hochzeit stehen fest, ernst wird es am 21. Mai dieses Jahres.



Das Wiener Paar, das den Ort des Festes noch nicht verraten will, hat die gesamte Planung an Hochzeitsplanerin Angela Lindner von "wedding angel" übergeben. "Zuerst haben wir uns gedacht, das schaffen wir alles selbst. Aber dann haben sich so viele Fragen aufgetan, dass wir den Tag lieber in professionelle Hände gegeben haben", sagt die Braut Barbara Fröhler. Freunde und Familie haben aber trotzdem noch Gelegenheit zum Mitgestalten.



Bei der Wahl der Kleidung lassen sich übrigens nicht alle Brautpaare helfen: Mehr als die Hälfte der Österreicher kann sich vorstellen, die Ausstattung im Internet, etwa auf eBay , zu kaufen.