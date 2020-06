High Potentials: Mit Arroganz und null Persönlichkeit ins Out

Hoch halten die High Potentials von heute vor allem eines: die Nase. Denn sie haben alles. Spitzenausbildung, praktische Erfahrung, sprechen Englisch, Französisch und Russisch. Und stehen sich offenbar selbst im Weg. Die jungen Karrieristen überschätzen sich und auch ihre soziale Fähigkeiten ließen zu wünschen übrig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der deutschen Personalberatung Kienbaum unter Personalchefs in 460 Unternehmen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Wird ein deutscher Top-Bewerber abgelehnt, liegt es zu 94 Prozent an seiner Selbstüberschätzung und zu 89 Prozent an der mangelnden Selbstkritik. In der Schweiz ist es zu 95 Prozent die Selbstüberschätzung, in Österreich zu 93 Prozent die schwache Selbstkritik.

Die Studie zeigt auch: Beste Noten allein reichen nicht, um einen Spitzenjob zu kriegen. „Ein High Potential braucht mehr als ein Zeugnis mit sehr guten Noten. Er muss neben seiner fachlichen Qualifikation auch durch seine Persönlichkeit überzeugen“, sagt Erik Bethkenhagen, Geschäftsführer von Kienbaum Communications. Bei den Hochschulabschlüssen gibt es länderspezifische Unterschiede: Während nahezu alle befragten deutschen Personalchefs ein Diplom-Zeugnis bevorzugen, ist in Österreich ein Uni-Abschluss mit Master gefragt. Die Schweizer setzen mehr auf Fachhochschul-Absolventen mit Master-Abschluss.

Der Kampf um die besten Talente ist voll im Gang, wie die Studie zeigt. Unternehmen finden aber nicht die, die sie gern hätten. Rund drei Viertel der deutschen Unternehmen geben an, ein Viertel ihrer Wunschkandidaten nicht für sich gewonnen zu haben. In Österreich waren es 60 Prozent, in der Schweiz gar 85 Prozent der Firmen. „Die Unternehmen haben erhebliche Schwierigkeiten, diejenigen Talente an sich zu binden, die ihre Ansprüche voll und ganz erfüllen, und müssen deshalb oft Kompromisse eingehen“, sagt Bethkenhagen. Der Bedarf an Top-Kräften steigt: Ein Großteil will im kommenden Jahr bis zu 15 High Potentials einstellen.