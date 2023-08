Herbstlohnrunde: Was passiert, wenn der Lohnabschluss eine längere Laufzeit bekommt

Damit wäre ein Abschluss statt nur für 12 bis zu 24 Monate gültig. In der Praxis sei das jedoch nicht üblich, heißt es seitens der Gewerkschaft. Gestreckte Lohnabschlüsse seien ein „absolutes Minderheitenprogramm“, so Karl Dürtscher vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB). Gestreckte Lohnabschlüsse kämen nur selten, in weniger als zehn Prozent der Kollektivverträge, und wenn in einer anderen Form vor, so das ÖGB-Vorstandsmitglied.