Gehälter gegen Wettbewerb: Österreichs Balanceakt in der Lohnpolitik

Das System ist in Österreich eingelernt und wird konsequent gehandhabt. Die kollektivvertraglichen Lohnsteigerungen orientieren sich laut Benya-Formel an der Inflationsrate und dem Wirtschaftswachstum des vergangenen Jahres. Eine hohe Teuerung, wie wir sie in jüngster Vergangenheit erlebt haben, zieht demnach auch hohe Lohnabschlüsse nach sich – mit dem Effekt, dass der Anstieg der Tariflöhne 2023/24 in Österreich doppelt so hoch war wie im Euroraum (8,2 vs. 4,4 Prozent).