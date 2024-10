Gehaltsprognose 2025: Gibt es für Arbeitnehmer ein Plus oder Minus?

Prognose für 2025: 4,2 Prozent mehr (aber noch nicht inflationsbereinigt)

Insgesamt befragte Kienbaum 1.258 Unternehmen in 38 Ländern. In Österreich zeichnet sich eine deutliche „Verlangsamung der Gehaltsdynamik“ ab, erklärt Alfred Berger, Vergütungsexperte und Geschäftsführer von Kienbaum in Wien.

Konkret bedeutet das: Auch 2025 soll es ein Gehaltsplus geben. Jedoch wird dieses bei 4,2 Prozent vermutet. „Überraschend und auch etwas großzügig“, fasst es Berger in Hinblick auf die erwartete Inflation zusammen. Für 2025 zog Kienbaum eine geschätzte Inflationsrate von 2,9 Prozent heran. Das Wirtschaftsforschungsinstitut prognostizierte wiederum eine Inflation von 2,5 Prozent für 2025. In beiden Fällen zeigt sich:

Mit 4,2 Prozent ist die Inflation abgedeckt. Kienbaum legt sich auf einen Reallohnzuwachs von 1,3 Prozent fest. Wo Österreich damit im internationalen Vergleich liegt? Im unteren Mittelfeld (siehe Grafik). „Es gibt nur ein paar Länder, die hinter uns sind“, so Alfred Berger.