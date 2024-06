Karriere als Hauspersonal: Ein guter Butler verdient bis zu 20.000 Euro im Monat

Wer legt diese Gehälter fest?

Der Markt. Möchte jemand weniger zahlen, kann ich die Aufträge gar nicht annehmen, weil ich keine Neueinsteiger vermitteln möchte. Unter 25 Jahren ist es extrem schwierig, diesen Job zu machen. Weil man wirklich viel hört, sieht und sehr stabil sein muss. Gibt es Frustrationserlebnisse, verdirbt man das für die Zukunft. Sie sollten deshalb schon ein paar Jahre im Hotel, Gastgewerbe, Kindergarten oder in der Kinderbetreuung gewesen sein.

Quereinsteiger nehmen Sie also nicht.

Das kann nicht funktionieren, weil es so viele Befindlichkeiten gibt, die man berücksichtigen muss. Da ist viel Psychologie dahinter. Jemand aus der Hotellerie und Gastronomie hat das gelernt – wie geht man mit einem schwierigen, mit einem anspruchsvollen oder auch berühmten Gast um? Hauswirtschafterin ist bitte ein Beruf, den man nicht im Schnelldurchlauf erlernen kann wie in jedem anderen Fachbereich auch. Man kommt in Haushalte, wo vielleicht Chagalls an der Wand hängen. Da kann es nicht sein, dass jemand aus Mangel an Erfahrung mit einem Putzmittel alles putzt und dann etwas kaputt macht. Natürlich können Dinge trotzdem passieren, es sind Menschen, keine Roboter. Aber in der Regel ist das ein geringer Prozentsatz.

Luxus-Hotels bieten vermehrt Wohnungen mit Rundum-Service an. In Wien etwa das Mandarin Oriental, das 2025 eröffnet – kommt man da auch auf Sie zu?

Nein, das ist für mich kein Geschäftsmodell, weil sich die Gehälter jedenfalls um bis zu 40 Prozent unterscheiden. Meine Leute gehen mit Sicherheit nicht mehr ins Hotel, außer sie sind besonders jung und wollen ins Ausland.

Der Verdienst ist also hoch, aber wie viel Privatleben kostet es im Gegenzug?

Das kommt auf die Position an. Im arabischen Raum gibt es Estate Manager (Butler, Anm.), die bis zu 20.000 Euro monatlich verdienen. Das ist dann natürlich eine Tag-Nacht-Geschichte, das muss jeder für sich entscheiden. Da gibt es keine Arbeitszeit und das Telefon bleibt am Körper.