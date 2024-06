Ein Butler berichtet: „In meinem Job existiert man am besten gar nicht“

„Man existiert am besten gar nicht“, fasst es der Butler zusammen, der mit dem KURIER spricht. Schließlich gibt es in Österreich gerade einmal eine Handvoll seiner Art. Hat man einmal zu viel über den Job oder Arbeitgeber preisgegeben, braucht man sich nirgends mehr zu bewerben.

Ein persönliches Treffen ist ausgeschlossen, Fotos oder der richtige Name sowieso. Wer mit einem seriösen Butler in einem aktiven Dienstverhältnis sprechen will, muss völlige Anonymität gewähren. Nichts darf auf seine Identität schließen, nichts auf seine aktuellen wie früheren Engagements.

Die persönliche Bibel des Butlers ist sein schwarzes Notizbuch, in dem alle Kontakte gesammelt sind, die man als Butler so braucht. Wenn die Herrschaft sonntags um sechs Uhr Früh eine neue Uhr braucht. Und der Juwelier extra dafür aufsperren soll.

Neumodischer Flaschengeist

Der Butler mag es, „Unmögliches möglich zu machen.“ Auch wenn ihm eine Kristallkugel den Alltag sicher erleichtern würde, scherzt er mit voller Ernsthaftigkeit. „Mann kann die Herrschaft nicht wie ein Kellner fragen, was sie will – dieses Aushorchen würde niemand akzeptieren“, erklärt der Butler.

Man muss also wissen, was gebraucht wird. Die neue Playstation für den Sohn, den frisch servicierten Bentley oder auch die ideale Route für die Wochenendreise, die der Herrschaft soeben in den Sinn gekommen ist. „Man ist ein Flaschengeist und sollte alles so schnell und unkompliziert wie möglich verwirklichen.“ Handy abdrehen und hinter mir die Sintflut gibt es nicht, sagt er klar. „Mich können Sie um drei Uhr Früh genauso erreichen wie zu klassischen Werkzeiten.“