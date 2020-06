Harvards Antirassismus-Projekt

"You’re lucky to be black ... so easy to get into college!" – steht auf der Tafel geschrieben, die eine junge Frau in die Kamera hält. Auf einem anderen Foto hält ein junger Mann in Anzug und Krawatte eine Tafel, auf dem das Zitat "Never seen black people do that" zu lesen ist.

Beide studieren an einer der renommiertesten Universitäten der USA: Harvard. Auch dort, wo die Elite des Landes zusammentrifft, sind Studierende mit schwarzer Hautfarbe mit Alltagsrassismus konfrontiert. "Ein Mädchen hat während der Vorlesungen ständig meine Haare angegriffen, sie hat mich tatsächlich gefragt, ob sie wirklich so aus meinem Kopf wachsen und wie ich sie style. Dazu hat sie kein Recht. Ich würde das auch nie bei einem weißen Mädchen machen", sagt Kimiko Matsuda-Lawrence, die Initiatorin des Projekts "I, too, am Harvard".

Die Harvard-Studentin im zweiten Jahr schrieb auf Basis von 40 Interviews mit schwarzen Harvard-Studierenden ein Theaterstück – das im März aufgeführt wurde –, sie fotografierte 63 Kommilitonen, die ihre schlimmsten Schmähungen auf Tafeln schrieben und stellte sie dann auf die Blogging-Plattform Tumblr. "Unsere Stimmen werden am Campus oft nicht gehört, unsere Erfahrungen abgewertet und unsere Präsenz infrage gestellt – dieses Projekt ist unsere Art zu sagen: Wir sind hier. Dieser Ort gehört auch uns", steht auf der Webseite geschrieben. Die Fotoserie wurde seit Anfang März millionenfach angeklickt.