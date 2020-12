Gut bestellt: Burritos und Bowls für zu Hause

Keine zwanzig Minuten sind vergangen, als der Lieferbote bereits mit dem gerade erst bestellten Essen an der Tür läutet. Es gibt frische Burritos, Quesadillas und überbackene Nachos. „Mamacita“ ist eine kalifornisch-mexikanische Entdeckung aus dem vierzehnten Bezirk. In Penzing, wo sich eine Pizzeria an die nächste reiht, fällt ein hippes Restaurant wie „Mamacita“ auf.