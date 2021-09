Gurkerl.at: "Wir möchten uns als Top-Arbeitgeber etablieren"

Von elf auf rund 500 Mitarbeiter

In dem einen Jahr, seitdem der Online-Supermarkt in Österreich ist, hat er ein rasantes Wachstum hingelegt: Von elf auf rund 500 Mitarbeiter, von 7.500 auf 9.000 Produkte, von 200 auf 1.500 Bestellungen am Tag. Bis Jahresende sollen bis zu 250 neue Mitarbeiter dazukommen. Der Standort stößt bereits an seine Grenzen. „Neben der jetzigen Logistikhalle soll ab 2022 eine zweite stehen“, sagt Geschäftsführer Maurice Beurskens, während er durch die riesige Lagerhalle führt.

Es herrscht emsiger Betrieb. Jede Minute zählt. Hier funktioniert Gurkerl wie jeder andere Onlinehändler auch. Wer erfolgreich wachsen will, benötigt einen sauberen internen Ablauf: vom Wareneingang, über die Kommissionierung bis hin zur Auslieferung. „Ab dem Zeitpunkt der Bestellung haben Mitarbeiter 20 Minuten Zeit, das Einkaufsackerl zu füllen“, erklärt Beurskens. Es gilt ein Versprechen einzuhalten: Der Einkauf soll ab der Bestellung innerhalb von drei Stunden an die Haustür der Kunden geliefert werden.