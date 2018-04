"Große Gehaltsunterschiede sind schwer zu rechtfertigen"

KURIER: Frau Verheyen, Sie haben zum Thema Leistung geforscht und nun ein Buch darüber geschrieben. Was war der Anlass?

Nina Verheyen: Mir ist im Laufe des Projekts aufgefallen, dass es kleine Pointen gibt, die man in die verfahrene Debatte um die Leistungsgesellschaft einbringen könnte.

Nämlich? Wie hat sich der Leistungsbegriff verändert?

Leistung wurde zunächst als physikalische Größe – als Körper, der Energie umwandelt – gesehen. Der Mensch erschien in Verlängerung dieser Perspektive als eine Art Motor, der über eine bestimmte Arbeitskraft verfügt. Noch älter ist der juristische Leistungsbegriff, in dem Sinne, dass Person A Person B verspricht, eine Leistung zu erbringen. In beiden Fällen wird suggeriert, dass das Individuum eine Leistung ganz alleine erbringt und das ist im sozialen Sinne zu kurz gegriffen.

Was ist gute, was schlechte Leistung? Und wer definiert das?