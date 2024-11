Glückstrainerin: Wer diesen kleinen Fehler macht, wird niemals glücklich

Absolut. Wir sind sehr gut darin, zu wissen, was wir nicht wollen. Frage ich nach, was man stattdessen will, sind viele ratlos.

Katharina Mühl: Das, was Sie beschreiben, nennt sich Ankunftsfehler. Durch diesen können wir unser Glück bis ans Sterbebett verschieben. Ich sehe Glück aber nicht als Ziel in der Zukunft, das wir irgendwann erreichen. Der Weg dahin darf uns auch schon glücklich machen.

Viel zu oft warten wir passiv darauf, dass uns Glück passiert. Dass es uns zufliegt, wie das viel zitierte Vogerl. Doch genau da liegt der Fehler, weiß Glückstrainerin Katharina Mühl . Sie verrät in ihrem soeben erschienenen Buch „Glückskompetenz“ , was man selbst tun kann, um das Leben leichter zu nehmen. Und an jedem Tag mehr Freude zu empfinden.

Also sollten wir anfangen, eine Definition zu finden. Ich frage mich, bewusst naiv und ungläubig, wieso Menschen nicht in der Früh aufwachen und sich überlegen: Was mache ich heute Freudvolles? Ich kann wirklich nicht glauben, dass das nicht jeder macht. Sich die Frage stellt: Was plane ich heute Schönes oder wo setze ich meine Stärken ein? Ist das der erste Schritt zu mehr Glück? Eine Art Glückstagesplan? Genau, das muss gar nichts Großes sein. Das kann auch ein Spaziergang in der Mittagspause sein. Wir wissen ja, was uns guttut. Je öfter wir unseren inneren Schweinehund überwinden, desto stolzer sind wir auf uns. Stolz ist ein unglaublich schönes Gefühl, es ist Wertschätzung nach innen. Gibt es weitere wirkungsvolle, aber unaufwendige Methoden für etwas mehr Unbeschwertheit? Wir könnten in beruflichen Runden beginnen, gute Nachrichten zu erzählen. Ich finde es spannend, was passiert, wenn wir uns nicht am kollektiven „alles ist mies“ beteiligen.

Woher weiß man eigentlich, dass man glücklich ist? Braucht es dieses leichte, beschwingte Gefühl im Alltag? Wir sollten unterscheiden zwischen Glück und Zufriedenheit. Ein Glücksmoment ist ein kurzes, intensives Hochgefühl. Das habe ich vielleicht ein paar Minuten. Zufriedenheit ist etwas länger Andauerndes. Viele meiner Kunden beschreiben, dass sie sich diese beschwingte Leichtigkeit wünschen. Das Gefühl, in der Früh aufzuwachen und sich auf den Tag zu freuen. Sind die Erwartungen zu hoch gesteckt? Nein, finde ich nicht. Wir dürfen uns alle ein bisschen Kind zurückholen. Das schließt sich nicht aus: Ich kann in meiner kompletten Verantwortung ein Erwachsener sein und dadurch selbst dafür sorgen, schöne, leichte Momente zu erleben. Was viele Menschen davon abhält, ist oft etwas ganz Banales: Sie achten zu wenig auf ihre Grundbedürfnisse. Schlafe ich zu wenig, esse ich nicht genug, mache ich zu wenig Bewegung oder umgebe mich selten mit Menschen, die mir guttun, bin ich so dermaßen in einem Mangel, dass es mir schwerfällt, schöne Sachen überhaupt wahrzunehmen.

