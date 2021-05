„Der Spaß an der Arbeit und die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten, sind für mich zentrale Aspekte. Gleichzeitig ist eine finanzielle Absicherung natürlich unerlässlich. Da ich meinen Job aktuell neben dem Studium verrichte, ist es mir derzeit am wichtigsten, bei der Arbeit so viel wie möglich zu lernen und für meinen weiteren Karriereweg mitzunehmen.“ Alexander Winkler, Architekturstudent