Geschäftsessen: Viva la pasta

Weizennudeln haben es im Moment nicht leicht. Mit dem gegenwärtigen Asia-Suppen- und Poke-Bowl-Trend mutieren sie zur Beilage, gehen unter in Brühen oder zerhackten, halb roh serviertem Gemüse. Zudem erobern Fusilli-Imitationen aus Kichererbsen- oder Linsenmehl die Supermarktregale.

Aber – was wäre die italienische Küche ohne ihre vielfältigen Teigwaren aus Weizenmehl? Das Da Capo in der Schulergasse in Wien ist vor diesem Hintergrund zu einem wahren Refugium authentischer Pasta geworden.