Geschäftsessen: Supergutes Superfood

Die Türe ins Superfood Deli führt die Seele mühelos in den Sommer, selbst an einem windigen und regnerischen Tag. Woran das liegt? Das ist einfach auszumachen: An der Insel-Musik, den Kokosnusshälften, die an der Wand befestigt sind, den gestapelten Bananenkisten, dem „Mahalo“-Schild neben der Trinkgeld-Schale, an dem gesprächigen Typen mit Kappe, der nie um einen Witz verlegen ist und wahrscheinlich stundenlang über die Speisen, die angeboten werden, reden könnte.