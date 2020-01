Geschäftsessen: Gesunde Küche, viel Genuss

Köstlich auch der „Glückssalat“ mit knusprigem Buchweizen, geröstetem, geräuchertem Tofu und Schafskäse (12,50 Euro). Deftiger sind die Farfalle mit Wurzelgemüse und Rotwein-Pilz-Bolognese-Sauce (vegan, 13,50 Euro). Bis 15 Uhr werden von Montag bis Freitag Mittagsmenüs geboten.

Spannend: Wrenkh bietet auch Kochkurse an, jeweils vier bis fünf Stunden, am Ende wird das Gekochte an der großen Tafel verkostet. Toll!

Essen/Trinken: ***** (5/5)

Interessante, häufig wechselnde Karte, spannende Kreationen.

Service: ***** (5/5)

Flott, zuverlässig und angenehm.

Ambiente: ***** (5/5)

Schöner Schanigarten im Sommer, frisch renoviert ist der Gastraum im Inneren.

Testerin und Autorin: Ulla Grünbacher