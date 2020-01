Geschäftsessen: Frühstückstermin

In Wien gibt es mittlerweile eine gute Liste an feinen Adressen, die im Oktober 2019 um eine weitere ergänzt wurde: mit der edlen Schaubäckerei Öfferl von Georg Öfferl, Wollzeile 31. Viel Stein, gebürstetes Aluminium und Beton wurde für die Gestaltung des Lokals verwendet, Herzblut, Hingabe und Können stecken in den köstlichen Bio-Brotkreationen.

Probieren kann man diese im Bistro, in diversen Frühstückskombis oder als Beilage in der Tageskarte. Besonders überzeugt hat das „Gärtnerfrühstück“ mit Weinbergspitz, Bohnen-Ragout, sautierten Pilzen und Herbstblatt-Gemüse (12, 50 Euro) und das mit Räucherforelle, roten Rüben, pochiertem Ei und Kren belegte Sauerteigbrot des Tages (15, 50 Euro). Sehr lecker!

Essen/Trinken: ***** (5/5)

Öfferl-Produkte entstehen ohne Backmischungen oder -Triebmittel. Und: unbedingt „Cruffins“ probieren – ein Mix aus Croissants und Muffins.

Service: **** (4/5)

Etwas vergesslich, aber sympathisch.

Ambiente: ***** (5/5)

Grauer Stein, Edelstahl, Beton – edles, aber reduziertes Design.