Geschäftsessen: Der bunteste Asiate der Stadt

Gastronom Martin Ho ist ein Deko-Fan: seine Lokale sind üppig geschmückt und farbenfroh. So auch der Brunnerhof in der etwas entlegenen Gegend im 19. Bezirk (Kahlenbergerstraße 1). In dem früheren Heurigenlokal samt wunderschönen Innenhof aus dem 16. Jahrhundert, hat sich der Szene-Gastronom eine Welt geschaffen, wie sie ihm gefällt.

Mischung: Hard Rock Cafe und Disneyland. Nur eben auf asiatisch. Da hängen Lampions, da stehen Designer-Möbel, da hängt moderne Kunst. Beim Essen wird experimentiert: Hello Kitty Sushi ist aus rosa Reis, schwarzem Kaviar und orangen Garnelen gemacht; es gibt Trüffel Spargel Maki oder Kobe Style Roll mit Wagyu-Beef-Tartare.