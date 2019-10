Generation Y und Z: Welche Karrieren die Jungen wollen

Mit 13 Jahren sind meine Eltern und ich von Wien nach Washington D.C. umgezogen. Das hat mein Leben verändert. Seit dem gehört es zu meinen Lebenszielen, so viele Länder wie möglich zu bereisen.

Nach der Matura an einer deutschen Schule in Amerika ging es in die Niederlande. Hier in Utrecht studiere ich International Business & Management. Nebenbei arbeite ich online für eine PR-Agentur. Im Sommer habe ich ein Praktikum in Barcelona gemacht und derzeit bin ich in Bangkok und mache ein Auslandssemester.

Den Master werde ich wieder in einem anderen Land machen, mit dem Ziel, irgendwann ein international tätiges Marketingteam zu leiten. Haus bauen ist nicht meines, das bindet zu sehr. Zukunftsängste habe ich, aber ich weiß, für jede Angst gibt es auch eine Lösung.

Mein Motto: Never, never, never give up.