Zwanzig und finanziell unabhängig? Wie viel die Jungen wirklich verdienen

Seit 2008 arbeitet Petra Schuh-Wendl als unabhängige Finanzberaterin und weiß: „Wie gut man heutzutage durchkommt, hängt ganz davon ab, wo und wie man wohnt.“ Lebt man am Land zu Hause bei den Eltern oder gemeinsam mit dem Partner, reicht das Geld aus. „Wohnt man aber zum Beispiel allein in Wien, wird es sehr knapp.“ Denn selbst für Gutverdiener seien die aktuellen Wohn- und Lebenshaltungskosten einschneidend.

Realistischer klingt diese Zahl: 24.667 Euro brutto – so viel verdienen 20- bis 29-jährige im Schnitt in Österreich, zeigt eine Auswertung der Statistik Austria. Aber wie kommt man damit – mit 1.762 Euro monatlich – gut über die Runden?

Der lukrativste Weg

Wie viel man in seinen Zwanzigern verdient, hängt stark von der Ausbildung ab, meint Julian Maly. Für jene, die sich mit einem Titel in der Tasche in die Arbeitswelt stürzen, fällt das Einstiegsgehalt zunächst geringer aus – obwohl ein akademischer Abschluss weiterhin ein lukrativer Vorteil ist, wie er betont. „Wer aber eine Lehre oder die HAK abgeschlossen hat, ist schon länger im Berufsleben und verdient in dieser Lebensphase auch entsprechend viel.“

Sein Tipp: Wer das große Geld sucht, ist mit Zukunftsjobs (Gesundheitswesen, ESG) oder in der IT, besonders mit einer KI-Spezialisierung, auf dem richtigen Weg. Geschätztes Einstiegsgehalt: 3.500 bis 4.000 Euro im Monat.