Gedenkenexperiment: Wenn Frauen die Welt mitgestalten würden

Was wäre, wenn Frauen das Internet gleichstark mitentwickelten?

Im Oktober 2018 stellte das AMS einen Algorithmus vor, der helfen soll, Fördergelder effizienter zu verteilen. Konkret soll der Algorithmus die Arbeitsmarktchancen des Einzelnen berechnen und die Arbeitssuchenden in Gruppen (geringe, mittlere und hohe Arbeitsmarktchancen) einteilen.

Er soll Frauen Punkte abziehen, weil sie aufgrund ihres Geschlechts geringere Chancen am Arbeitsmarkt haben. Frauen mit Betreuungspflichten werden noch mehr Punkte abgezogen.

„Frauen fallen überproportional häufig in die Gruppe, der mittlere Arbeitsmarktchancen errechnet werden“, sagt AMS-Vorstand Johannes Kopf in einem offenen Brief 2019.

Das AMS will dazu auf KURIER-Anfrage nichts sagen, außer: „Der Algorithmus bildet Realitäten ab.“ Noch ist nicht klar, ob das System jemals eingesetzt werden wird.

Eine ähnliche Herangehensweise hatte der Bewerbungsroboter von Amazon. Er schloss weibliche Bewerberinnen tendenziell aus, weil in der Vergangenheit bei Amazon meist Männer eingestellt wurden.Der Roboter dachte somit, Männer seien die vielversprechenderen Bewerber.

Die Arbeitswelt ist generell männlich ausgerichtet: Sucht man im Internet nach dem Stichwort „CEO“, werden hauptsächlich Männer gezeigt.

Warum? Das Internet ist männerdominiert, die Menschen hinter den Algorithmen sind meistens Männer. In der Entwicklung des AMS Algorithmus war keine Frau involviert, hat Futurezone-Journalistin Barbara Wimmer recherchiert.

Und wenn mehr Frauen die Algorithmen bauen?

Wären Frauen und Männer gleichermaßen in die Software-Entwicklung involviert, wäre die digitale Welt fairer? Gäbe es weniger Diskriminierung? Gäbe es weniger Gewalt und Hass gegen Frauen?

„Diskriminierung im Internet passiert überall dort, wo es in der analogen Welt auch passiert. Zugang, Gewalt, Hass, Diskriminierung – das lässt sich endlos fortführen“, sagt Francesca Schmidt, Referentin für Feministische Netzpolitik an der Heinrich Böll Stiftung.

Aber die zentrale Frage ist: Wer entwickelt? Wären diese Entwicklerteams multiperspektivisch, diverser, würden diskriminierende Mechanismen weniger passieren.

Wären die Perspektiven von Frauen, Transpeople, schwarzen Frauen, schwarzen Männern, Menschen mit Migrationshintergrund in die Entwicklung involviert, werden diese Gruppen weniger exkludiert, weil sie sie ihre eigenen Lebenswelten mit einbeziehen.

„Analoges und Digitales verläuft fließend, man kann sie nicht trennen.“ Was wäre also anders, gäbe es die Gleichbehandlung?

„Wenn es keine digitale Gewalt an Frauen mehr gäbe, gäbe es auch keine Gewalt an Frauen mehr in der analogen Welt“, sagt Schmidt. „Das Internet ist nicht neutral, weil es etwas ist, das wir erschaffen. Das Internet soll Menschen befähigen, nicht beschränken.“ Die Welt wäre inklusiver.