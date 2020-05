Gebühren: Wie kommt ihr zu 500 Euro?

125 Euro im Monat, das sind 31,25 Euro in der Woche oder 4,5 Euro am Tag. Mit so viel weniger müssen die Studis auskommen, um sich die 500 Euro im Semester finanzieren zu können. Das ist mindestens ein großes Bier oder eine Packung Zigaretten pro Tag weniger. Oder man lässt den täglichen Nachmittags-Latte oder den abendlichen Aperolspritzer mit der Freundin ausfallen. Oder feiert freitags billige Dosenbier-Partys in der Wohnung anstatt sich ins Clubbing zu schmeißen. Fazit: Keine Partys mehr?

Studieren darf nicht so langweilig werden.