Fürs Studium geeignet?

Wenn Sie Bundespräsident wären, was wäre Ihre erste Amtshandlung?" Die Antwort auf die Frage weiß Christian Tang nicht mehr. "Vielleicht wollten sie testen, wie ich mit Macht umgehe", sagt er. Christian Tang studiert Medienmanagement an der FH Wien. Zuvor hat Tang das Bachelorstudium in Kommunikationswirtschaft absolviert. Zwei Aufnahmetests hat er auf Anhieb geschafft. "Für mich war das Aufnahmeverfahren okay, ich bin ein extravertierter Typ und präsentiere mich gerne", sagt Tang. Tang ist Radiomoderator.

An Fachhochschulen sind Aufnahmeverfahren üblich. An der FH Wien etwa wird ein Methodenmix angewendet: Schriftlicher Teil am Computer, mündlich in Form eines Interviews oder Assessment Centers. Laut Michael Heritsch,Geschäftsführer der FH am Währinger Gürtel, bewerben sich pro Studienjahr 6000 Interessierte, 3500 würden am Aufnahmeverfahren teilnehmen. Sie rittern um einen der 600 Bachelor- und 330 Masterstudienplätze. Er erklärt: "Das Bildungsniveau der Bewerber ist sehr unterschiedlich. Wir testen Allgemeinwissen, Fähigkeiten in Sprachen, Mathematik und logisches Denken." Das Assessment Center sei der Versuch, die Motivation und das Talent herauszufinden. Auch um die Drop-out-Rate in geringem Ausmaß zu halten . Doch Aufnahmeverfahren sind ein Instrument der Selektion. Und das gefällt der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) nicht. Freie Bildung lautet die edle Prämisse. "Will ich eine Uni nur für die Elite oder will ich eine Uni für alle, einen breiten Zugang zu Bildung, um gesellschaftliche Verhältnisse ändern?", sagt Janine Wulz, ÖH-Vorsitzende. Aufnahmeverfahren seien sozial selektiv, außerdem würden sie nicht dem Anspruch der Objektivität genügen. "Es gibt Abstufungen, aber sie haben immer ein subjektives und willkürliches Moment", sagt sie. Ein Argument, das Michael Heritsch ernst nimmt. Man bemüht sich an der FH um Objektivität, versucht das Bauchgefühl beiseitezuschieben. "Hochschulen müssen erst lernen, wie man solche Gespräche führt", sagt er.