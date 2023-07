Frugalisten: Radikales Sparen für die finanzielle Freiheit?

Sie setzen sich also das Ziel so „einfach“ wie möglich zu leben, an allen Ecken und Enden zu sparen und ihr Geld gut zu investieren (etwa in Aktienfonds oder Immobilien), um in eine Art „Frühpension“ gehen zu können. Was laut dem Business Insider viele Frugalisten bis zu ihrem 40. Lebensjahr schaffen wollen.

Der Frugalist Oliver schreibt auf seiner Homepage: "Wir setzen unser Geld effizienter und bewusster ein und kommen so mit niedrigeren Ausgaben aus. Viele Frugalisten sparen auf diese Weise über die Hälfte ihres Einkommens. Das erlaubt uns, weniger – oder irgendwann gar nicht mehr – für Geld arbeiten gehen zu müssen."

