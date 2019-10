Fokus im Job: „Arbeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon“

44 Prozent klagen über Unterbrechungen

Mit Normalfall meint der Hirnforscher, dass sich der Mensch in dieser Zeitspanne auf eine Aufgabe konzentriert. Der Regelfall schaut oft anders aus. In einem deutschen Stressreport gaben 44 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland an, während der Arbeit ständig unterbrochen zu werden. Von eMails, Telefonaten, Kollegen oder Meetings.

Ist die Konzentration einmal dahin, hat das auch Auswirkungen auf die Produktivität, die auch mit Überstunden nicht ausgeglichen werden kann. Spätestens ab der achten Arbeitsstunde unterlaufen Fehler, sinkt die Produktivität und ab der zehnten Arbeitsstunde macht sich ein eindeutiger Leistungsknick bemerkbar, das Unfallrisiko erhöht sich drastisch, zeigte eine Studie des Zentrums für Public Health in Wien 2017.