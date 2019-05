Firmenübergabe: Familie verpflichtet – nicht immer

„Eine natürliche Entscheidung, das Familienbusiness zu übernehmen, ist es also nicht.“ Andererseits kann gerade dieser Weg ein aussichtsreicher sein: „Man kann auch schneller Karriere machen, als woanders. Man kennt sich gut in der Materie aus, hat ein breites Netzwerk, finanziellen Rückhalt“, sagt Bennedsen. Nicht selten passiere es, dass die Jungen aus diesem Erbe ein eigenes Business machen – ein Gewinn für alle. „Eine Firma zu übernehmen ist nur dann gesund, wenn es beide Seiten wirklich wollen.“

Fünf Voraussetzungen für eine glatte Übergabe

Firmen in Familienhand funktionieren weltweit. In Deutschland etwa schafften zuletzt die 500 größten Familienunternehmen mehr Arbeitsplätze als Dax-Konzerne, wie eine aktuelle Studie zeigt. Soll dieser Wirtschaftsmotor weiter brummen, braucht es laut PwC fünf Grundvoraussetzungen: 1. Der Nachfolger sollte vor der Übernahme auch in anderen Firmen Erfahrung gesammelt haben. 2. Der scheidende Unternehmer sollte konkrete Pläne für die Zeit „nach ihm“ haben.

3. Mit dem Nachfolger sollte Konsens über die mittelfristige Strategie herrschen. 4. Von der Spitze unabhängige Strukturen stellen sicher, dass durch die Übergabe nicht alles ins Wanken gerät. Und zuletzt: Externe Beiräte wachen über die Arbeit des Nachfolgers. „Manche Unternehmen sterben aus, weil das Geschäftsmodell nicht mehr zeitgemäß ist. Noch mehr aber sterben, weil innerhalb der Familie falsche strategische Entscheidungen getroffen wurden“, so Bennedsen.

Über 1.000 Betriebe suchen nach externen Nachfolger

Aktuell inserieren 1.155 Betriebe auf der Nachfolgebörse der WKO, „ Familienunternehmen nur dann, wenn sie keinen Nachfolger innerhalb der Familie finden“, sagt Claudia Rosenberger von der Nachfolgebörse Wien. Wie es mit solchen Firmen weitergeht? „Manche suchen die Nachfolge im Kreise ihrer langjährigen Mitarbeiter, manche überlegen an die Konkurrenz oder Kunden abzugeben.“

Das passiert gar nicht mal so selten. Geht der Betrieb nicht an die Kinder, kommen Externe ans Ruder. „Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten sind natürlich an die Familie gewöhnt, “ sagt Rosenberger, was eine Übergabe ebenfalls vor Herausforderungen stellt.

Wie das alles in der Praxis, in der heimischen Wirtschaft, aussieht? Sehr individuell: Der KURIER hat mit Unternehmensgründern und ihren Nachfolgern gesprochen.

Fischer’s Harley Davidson: „Lehr- und Wanderjahre“, dann Übernahme

„Man sagt: die erste Generation baut einen Betrieb auf, die zweite aus und die dritte fährt ihn an die Wand. Mein Sohn wäre so gesehen der Crasher gewesen, aber das hat bei uns ausgesetzt“, sagt Ferdinand Fischer und lacht. Bequem sitzt der Senior Chef von Fischer’s Harley-Davidson Wien auf dem Ledersessel – mit Sonnenbrille, große Silberringen an den Fingern, schwarzer Lederjacke und orangem Schal. Ganz in den Farben der amerikanischen Motorradmarke.

Ferdinand Fischer: "Ich bin seit drei Jahren aus dem Schneider."