Feiertag genießen trotz Stress im Job – wie das gelingt

Im Mai vergeht kaum eine Woche ohne Feiertag. Manche Branchen stehen an diesen Tagen still, bei anderen läuft das Geschäft wie gewohnt weiter. Doch nicht immer können sich jene, die den Stift zur Seite legen dürften, entspannt über die geschenkte Freizeit freuen. Immerhin bleibt die Arbeit liegen oder muss in kürzerer Zeit erledigt sein. Der Stresspegel steigt, die Freude über den freien Tag vergeht.

Wie sich die Feiertage trotz Stress im Job genießen lassen und welchen Fehler man im Vorfeld nicht begehen sollte, erklärt Resilienztrainer Karl Allmer.