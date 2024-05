Wie man im Job Kritik übt, ohne andere zu kränken

Alles steht und fällt mit dem Timing eines Feedback-Gesprächs. „Solche Gespräche sollte man niemals zwischen Tür und Angel führen, um den Feedbacknehmer nicht zu überrumpeln. „Sonst kann es zu Misskommunikation kommen, weil das Gesagte falsch verstanden wird“, meint Zoglauer. Am besten gelingt es unter vier Augen zu einem ausgemachten Termin - egal, ob es sich nun um ein positives oder negatives Feedback handelt. Auch Lob könnte negativ im Team ankommen und etwa zu Neid führen: „Für eine gute Feedbackkultur braucht es Vertrauen und eine gesunde Fehlerkultur. Für Führungskräfte ist es wichtig, dass sie nicht nur lernen, Feedback richtig zu geben, sondern ihrerseits auch Feedback annehmen können“, sagt der Experte. Ziel sei es den eigenen „blinden Fleck“ zu erkennen und sich zu verbessern. Aber wie spricht man gewisse Themen richtig an?

Wie gibt man Feedback?

Beschreibungen wie „gut“ oder „schlecht“ reichen für eine gelungene Feedbackkultur schon mal nicht aus, sagt Zoglauer. Es braucht mehr Details. Vor allem bei negativem Feedback oder Feedback zum Sozialverhalten einer Person, würde man auf Ablehnung stoßen. Umso wichtiger sei es, dass sich Feedbackgeber auf konkrete Beispiele beziehen: „Du bist unpünktlich“ könnte dabei schnell als Angriff verstanden werden: „Bei Bewertungen verschließt sich das Gegenüber oder geht zum Gegenangriff über.“

Besser wäre es, konkret zu erklären, welches Verhalten störend ist und warum. „Es macht einen großen Unterschied, ob ich zu jemandem sage: Bei den letzten drei Teammeetings hast du dich um ein paar Minuten verspätet und das bringt Unruhe in das Team. Oder ob ich sage: Du bist immer unpünktlich. Sind dir unsere Teammeetings nicht wichtig?“, so Zoglauer. Was man dabei bedenken sollte: Nur Dinge kritisieren, auf die das Gegenüber Einfluss hat und auch verändern kann.

Arthur Zoglauer rät von einem „Kompliment-Sandwich“ ab. Also einem „positiven Einstieg, mit negativem Mittelteil und positivem Abschluss“. „Lob und Kritik können und sollen für sich stehen“, sagt der Experte. Man muss dabei nur so konkret wie möglich bleiben. Fragen, die man sich dabei stellen könnte: Was schätze ich in der Zusammenarbeit mit dir? Wo bräuchte ich noch mehr Unterstützung? Woran könnest du noch arbeiten? Welches Verhalten hat mich in der Vergangenheit gestört?