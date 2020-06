(Fast) freie Wahl für Arbeitslose

Fünf Wochen lang besuchte der arbeitslose Herr B. einen sogenannten Aktivierungskurs des AMS. Statt aktiviert war Herr B. danach frustriert – so sehr, dass er unsere Redaktion aufsuchte. "Gelernt habe ich dort kaum Brauchbares – ich weiß, wie man Bewerbungen schreibt", sagt der 55-Jährige. Beschwerden über verpflichtende AMS-Kurse, in der Akademiker mit Bauarbeitern ihre Zeit absaßen, häuften sich in den vergangenen Jahren – das räumt auch das AMS Wien ein. Seit Anfang November sind die Aktivierungskurse, von denen mehr als die Hälfte in der Bundeshauptstadt stattfand, daher Vergangenheit. Die neue "AMS-Jobwerkstatt" tritt an ihre Stelle. Wie schon in Kärnten und im Burgenland praktiziert, können nun Wiener Arbeitsuchende passende Angebote aus Modulen wählen. Vom AMS vorgegeben werden die Teilnahme und die Wochenstunden: 10 bis 15 müssen absolviert werden – 75 Stunden in fünf Wochen.