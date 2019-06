Fachhochschulen: Bleiben die Plätze bald leer?

Da mit Job, Familie oder Nebenberuf Anwesenheiten schwierig einzuhalten und zeitaufwendig sind, integrieren FH und Privatuniversitäten immer mehr Elemente aus Fernstudiengängen in ihr Curriculum: Klassische Campusstudien beinhalten weniger Frontal-Vorlesungen und bieten stattdessen Video- oder Podcasts an, Fachwissen wird über Online-Kurse im Selbststudium erlernt, Präsenzzeiten werden reduziert, Distant-Learning-Anteile erhöht.

Fernstudiengänge: Nie an der Uni

Ein Höchstmaß an flexibler Zeit- und Ortswahl im Studium ermöglichen Fernstudiengänge. Allerdings fordern sie auch ein Höchstmaß an Disziplin – sich nach der Arbeit vor den Laptop zu setzen und zu lernen, Studienzeiten auf das Wochenende auszuweiten, ist nicht jedermanns Sache.

Die Hälfte der Erstsemestrigen an der Fernuniversität Hagen bricht das Studium ab, danach pendle es sich ein, so Josef Reif, Leiter des Zentrums für Fernstudien in Linz. Reif betreut u.a. die Fernuniversität Hagen. Aktuell würden 3.000 Studenten das Fernstudium absolvieren, knapp 80 Prozent seien berufstätig. Der Vorteil: Null Präsenztermine. Der gesamte Lernstoff wird digital vermittelt.

Kein Campusleben mehr?

Aber: Was wird nun aus den Hörsälen, aus dem Campusleben und den Stammtischen? Und wie kommt eine Ausbildung, in der Wissen im Alleingang und weniger in der Gruppe kritisch reflektiert wird, in der Arbeitswelt an? „Das muss jeder persönlich entscheiden. Aus unserer Sicht ist eine Mischung aus Präsenz- und Online optimal“, sagt Michael Ludwig der Personalberatung Brenner & Company. Es sei zwar für Personaler nicht immer einfach, den Überblick über Abschlüsse zu behalten, aber „prinzipiell ist jede Form der Weiterbildung gut.“