Exportierte Lehre: So kämpfen Firmen gegen Fachkräftemangel im Ausland

„Ost- und Südosteuropa ist unser Fokus, weil wir da eine hohe Anzahl an Auslandsniederlassungen haben“, so Wilfinger. „Dort bilden wir mittlerweile 1.800 Lehrlinge in 20 Lehrberufen aus.“ An der dualen Ausbildung herrscht aber auch internationales Interesse: Rund 60 Delegationen darunter China, Südafrika oder die USA, kamen im vergangenen Jahr nach Österreich, um sich Informationen zu holen.

Das österreichische Modell müsse dabei an die jeweilige rechtliche oder institutionelle Rahmenstruktur angepasst werden, ergänzt Thomas Mayr, Geschäftsführer des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw). „Es ist kein Copy-Paste-Modell, da Bildungssysteme sehr unterschiedlich sind.“ Serbien und die Slowakei seien in dieser Hinsicht Paradebeispiele, so Mayr. Dort hätte es mit der Einführung eines dualen Ausbildungssystems nach österreichischem Vorbild einen Systemwandel gegeben.